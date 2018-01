Assassin’s Creed Rogue Remastered – Für PS4 und Xbox One offiziell angekündigt

Das Ursprungsspiel Assassin’s Creed Rogue erschien erstmals im November 2014 für Playstation 3 und Xbox 360 und soll jetzt als überarbeitete Remastered Version für Playstation 4 und Xbox One erneut veröffentlicht werden.

Aktuell arbeitet Ubisoft Sofia an der Remastered Version von Assassin’s Creed Rogue, welche sich bereits für die damalige Fassung verantwortlich zeigten.

Assassin’s Creed Rogue Remastered soll dabei nicht nur in 4K auf Playstation 4 Pro und Xbox One X als auch in 1080p auf PlayStation 4 und Xbox One glänzen, sondern auch mit verbessertem Umgebungs-Rendering, visuellen Effekten und klareren Texturen aufwarten.

Assassin’s Creed Rogue Remastered: Ankündigungs-Trailer

Neben dem Hauptspiel Assassin’s Creed Rogue soll die Remastered-Fassung auch alle DLCs des Originalspiels beinhalten. Somit sind die beiden Bonusmissionen (Sir Gunns Rüstung und Fort de Sable), als auch die Meistertempler- und Explorer-Pakete mit von der Partie. Als besonderen Bonus soll es noch das Bayeks Vermächtnis-Outfit aus Assassin’s Creed Origins geben.

Assassin’s Creed Rogue Remastered soll ab dem 20. März 2018 für Playstation 4 als auch Xbox One im Handel erhältlich sein.