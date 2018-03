Assassin’s Creed Rogue Remastered – Launch-Trailer zur ab sofort erhältlichen Neuauflage erschienen

Zur ab sofort für Playstation 4 und Xbox One erhältlichen Neuauflage des Action-Adventures Assassin’s Creed Rogue ist jetzt der Release-Trailer erschienen. Das aktuelle Video stimmt euch auf die Remaster-Version ein.

Assassin’s Creed Rogue Remastered führt uns in der Rolle von Shay Patrick Cormac, einem furchtlosen Mitglied des Assassinen-Ordens, nach Nordamerika während der Zeit des 18. Jahrhunderts, mitten in die Wirren des Siebenjährigen Krieges. Gegenüber der Original-Version aus dem Jahre 2014 bietet Ubisofts Neufassung (Preis: 29,99 Euro) eine höhere Auflösung, verbesserte Umgebungs-Renderings, hübschere Effekte und klarere Texturen. Zudem läuft das Remaster in 4K auf PlayStation 4 Pro sowie Xbox One X (auf PlayStation 4 und Xbox One in 1080p). Enthalten sind ferner die Bonusmissionen „Sir Gunns Rüstung“ sowie „Fort de Sable“ und die Meistertempler-/Explorer-Pakete, welche besondere Monturen, diverse individuelle Gegenstände und Waffen umfassen.

Und beim Erfolge bzw. Trophäen jagen helfen wir euch gerne mit unserem Assassin’s Creed Erfolge Trophäen Leitfaden weiter.

Assassin’s Creed Rogue Remastered | Launch Trailer | Ubisoft [US]