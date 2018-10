Asterix & Obelix XXL2 – Release-Termin und zahlreiche Informationen veröffentlicht

Microids hat den offiziellen Release-Termin sowie zahlreiche Neuigkeiten zu der überarbeiteten Version von Asterix & Obelix XLL 2 enthüllt! Dem zu Folge soll das Action-Adventure noch in diesem Jahr auf Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Um genauer zu sein: Asterix & Obelix XLL 2 erscheint am 29. November 2018 und wird zahlreiche Überarbeitungen bereit halten. Darüber hinaus wurde auch die Collectors- sowie die Limited-Edition zum Spiel vorgestellt. Alle Informationen sowie die Screenshots findet ihr nachfolgend.

In Asterix & Obelix XLL 2 begleitet ihr Asterix, Obelix und Idefix auf ihrer Reise nach Las Vegnum. Dabei könnt ihr zwischen den beiden gallischen Helden frei hin und her wechseln, um dann situationsbedingt handeln zu können. Asterix ist in der Lage seinen Zaubertrankvorrat nutzen, um reihenweise feindliche Horden aus den Sandalen zu hauen und kann sich seine Agilität zu nutzen machen. Obelix hingegen glänzt vor allem durch seine pure Kraft, mit der ihr beispielsweise mühelos Hindernisse aus dem Weg räumen könnt.

Nachfolgend findet ihr alle Verbesserungen von Asterix & Obelix XLL 2 auf einen Blick: