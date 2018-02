Asylum – Neuer Trailer zum Horror-Thriller

Freunde der gepflegten Gänsehaut, die voller gruseliger Anspannung auf den Release des Horror-Adventures Asylum hofften, konnten in der Vergangenheit reichlich Däumchen drehen. Denn Erwähnung fand der Psycho-Thriller (ursprünglicher Titel: Face the Horror) erstmals im Jahre 2010. Erschienen ist er – nicht zuletzt aufgrund mehrerer Engine-Wechsel – bis heute nicht. Ein konkreter Termin steht zwar immer noch in den Sternen, doch dafür gibt es jetzt einen neuen Trailer, der TV-Spots der 1980er-Jahre nachempfunden wurde und jene (Fernseh-)Zeit recht stimmungsvoll einfängt.

Asylum führt uns in die Nervenheilanstalt Hanwell Mental. In der Klapsmühle tummeln sich allerhand schauerliche Gestalten. Nach offiziellen Darstellungen sollen Aspekten wie Story, Atmosphäre, Ausarbeitung der Charaktere und Schock-Effekte große Bedeutung zukommen. Produziert wird Asylum von Augustin Cordes, dem Chef-Entwickler des von ihm gegründeten Studios Senscape Interactive. Cordes verfügt über einige Erfahrung in Sachen Horrorspiele. Bekanntheit erreichte er als Macher des Anfang 2006 veröffentlichten Grusel-Adventures Scratches, welches damals so erfolgreich war, dass etwas später noch eine Neufassung (Scratches: Director’s Cut) erschien.

ASYLUM TV Spot