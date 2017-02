Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey â€“ Release mit Trailer fÃ¼r MÃ¤rz 2017 angekÃ¼ndigt

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey ist der nächste Teil der erfolgreichen Atelier-Reihe, der auch in unseren Gefilden erscheinen wird. Wie Koei Tecmo bekanntgegeben hat, soll das J-RPG voraussichtlich am 10. März 2017 für Playstation 4 und PS Vita veröffentlicht werden.

Zusammen mit Firis und ihrer Gruppe streift ihr durch wunderschöne und unerforschte Regionen, in der denen auch so manche Überraschung auf euch wartet. Zudem müsst ihr euch verschiedenen Gefahren stellen und nicht selten mit Firis in den Kampf ziehen.

ATELIER FIRIS – BOSS BATTLE: NEW CHAIN BURST & SUB-WEAPONS!

Firis als auch ihre Begleiter verfügen über ihre jeweils eigenen Angriffe und können auch auf hilfreiche Gegenstände zurückgreifen. Außerdem könnt ihr die Spezialattacken der Charakter nutzen und, je nach Vorgehen, die Kräfte der Gruppe bündeln, um Widersacher schneller zu erledigen. Verkettet ihr Angriffe, füllt ihr zusätzlich das Linkage Gauge, was in Folge wiederum erlaubt starke Chain Burst-Attacken auszuführen. Außerdem werden die Figuren in Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey erstmals in der Lage sein bis zu zwei unterschiedliche Zweitwaffen (Sub-Weapons) mitzuführen, die ebenfalls über einzigartige Fähigkeiten sowie Schadensarten verfügen.