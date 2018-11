Atelier Lulua: The Scion of Arland – Neue Informationen zum vierten Teil der Arland-Saga angekÃ¼ndigt

Erst kürzlich wurde für Japan Atelier Lulua: The Scion of Arland angekündigt – der vierte Ableger der bekannten Arland-Saga -, und es war unklar, ob dieser Teil auch im Westen veröffentlicht wird. Doch die Zuständigen von Koei Tecmo haben nicht lange auf sich warten lassen und den geplanten Release in Nordamerika und Europa enthüllt. Dem zu Folge soll Atelier Lulua: The Scion of Arland bereits im Frühjahr 2019 für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Atelier Rorona: The Alchemist of Arland ist der Beginn der Arland-Saga die mit Atelier Totori: The Adventure of Arland und Atelier Meruru: The Apprentice of Arland direkt zwei Nachfolger erhielt. Nun schlägt Gust mit Atelier Lulua: The Scion of Arland das vierte Kapitel der Arland-Saga auf, bei dem eine komplett neue Geschichte erzählt wird und bei dem Lulua die Hauptrolle einnimmt. Nachfolgend findet ihr alle bislang enthüllten Informationen zum nächsten Arland-Ableger.

Die Geschichte von Atelier Lulua: The Scion of Arland beginnt in Arklys, einer Grenzstadt der Republik von Arland. In diesem Dorf liegt eine antike Schrift verborgen, die bislang von niemandem entziffert werden konnte. In dieser Stadt leben auch Piana und ihre Schülerin Lulua gemeinsam unter einem Dach, und wo Lulua versucht ihre Mutter, Rorolina Frixell, in den Künsten der Alchemie zu übertreffen. Eines Tages entdeckt Lulua ein mysteriöses Buch, dass nur sie mit Mühe und Not entziffern kann. Nachdem sie die erste Seite entziffern konnte, ist sie sich sicher: eine geheimnisvolle Kraft muss in ihr verborgen liegen. Ihr Wille das Buch zu entschlüsseln führt dazu, das die Wahrheit von der Stadt Arklys und sogar von der Republik Arland ans Licht kommen sollte.

Folgende Charaktere wurden bislang für das Spiel angekündigt:

Elmerulia Fryxell – Lulua – Sie ist die Tochter von Rorona und eine impulsive und doch zugleich hingebungsvolle junge Dame. Sie möchte, ebenfalls wie ihre Mutter, eine Alchemistin werden und arbeitet für diesen Traum äußerst hart, auch wenn sie keine aussagekräftige Begabung dafür hat. Nichts desto trotz lässt Lulua sich nicht unterkriegen und betrachtet alles aus einer positiven Perspektive.

Eva Armster – Eine treue und geschätzte Freundin von Lulua, die stets an ihrer Seite ist und über sie wacht. Obwohl sie eine stille Persönlichkeit hat, besitzt Eva dennoch einen starken Charakter. Auf Eva ist stets Verlass, jedoch achtet sie sehr darauf, ihre Schwächen nicht vor anderen zu offenbaren. Vor Lulua und den Menschen denen sie vertraut, zeigt sie sich jedoch von einer komplett anderen Seite.

Piana – Eine nun Erwachsene Alchemistin, die unter Totori studiert hat, und nun Lulua in der Kunst der Alchemie unterweist. Piana ist eine talentierte Lehrerin, die jedoch eine bösartige Seite besitzt, wodurch es Lulua nicht immer leicht mit ihr hat.

Kristoff Aurel Arland – Aurel – Aurel ist ein Ritter und zugleich Abenteurer, der in der Arland-Region als Wunder bezeichnet wird. Während er offen und aufrichtig ist, hat er eine sehr ernste Persönlichkeit. Obwohl er nicht in die Probleme anderer gezogen werden möchte, ist er äußerst neugierig und steckt dennoch seine Nase in die Angelegenheiten anderer. Aurel trainiert jeden Tag, um der stärkste Ritter in Arland zu werden und er möchte auch jemand bestimmtes übertreffen.

Da die Geschichte von Atelier Lulua: The Scion of Arland die Fortsetzung von Atelier Meruru: The Apprentice of Arland darstellt, könnt ihr bekannte Orte besuchen und wiederkehrende Charaktere treffen. Orte sowie Charaktere werden sich verändert haben, denn niemand kann dem Lauf der Zeit trotzen.

Neben Atelier Lulua: The Scion of Arland ist mit Nelke & the Legendary Alchemists bereits ein weiterer Atelier-Ableger in Entwicklung. Das Crossover-Spiel, bei dem zahlreiche Charaktere aus dem Atelier-Universum zusammen kommen, soll ebenfalls Anfang 2019 in Europa erscheinen. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.