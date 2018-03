Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings – Launch-Trailer zum offiziellem Release

Koei Tecmo hat den Release-Termin für die Retail-Version von Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings bekanntgegeben. So wird das Rollenspiel am heutigen 29. März 2018 offiziell in den Handel für Nintendo Switch und PlayStation 4 gelangen. Bereits am 27. März 2018 wurdeder Verkaufsstart in digitaler Form für PC und PlayStation 4 eingeläutet.

In Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings habt ihr die Möglichkeit starke Gegenstände zu synthetisieren, um diese direkt im Kampf einsetzen zu können. Damit werden sich natürlich die Kämpfe weitaus strategischer anfühlen. Der “Battle-Mix” konzentriert sich auf die Kreation spezieller Kampfrezepte, die Waffen verbessern oder die Bedingungen auf dem Schlachtfeld verändern. Der sogenannte “Extra-Mix” verwendet bereits erstellte Gegenstände, um diese zu verbessern oder ihnen vollkommen neue Eigenschaften hinzuzufügen. So kann beispielsweise der Schadensradius einer Bombe durch den “Extra-Mix” vergrößert werden.

In Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings werdet ihr ein Wiedersehen mit den Charakteren aus vergangenen Atelier-Ablegern feiern können. So trefft ihr beispielsweise die abenteuerlustige Firis und ihre ältere Schwester und Beschützerin Liane aus Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey. Durch ihre Neugier getrieben, werden die Zwillinge Lydie und Suelle in eine faszinierende Welt gezogen und entdecken dort die Geheimnisse der Alchemie, wodurch ihre Reise erst ins Rollen kommt. Das Ziel der Zwillinge ist es das beste Atelier des Landes zu betreiben, und bis dahin ist es ein langer mühseliger Weg.

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings – Launch Trailer