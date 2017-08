Attack on Titan 2 – A.O.T. Wings of Freedom-Fortsetzung offiziell angekündigt

Koei Tecmo hat angekündigt, dass sich bei Omega Force mit Attack on Titan 2 (A.O.T. 2) eine Fortsetzung des erfolgreichen Actiontitels A.O.T. Wings of Freedom in Entwicklung befindet. Viele Infos zum Spiel, dessen Grafik ebenso wie jene des Vorgängers aus dem Jahre 2016 auf dem Anime-Hit Attack on Titan basiert, sind leider noch nicht bekannt.

Neben der Rückkehr der bereits bekannten 3D-Manöver-Ausrüstung sind eine Menge neuer Spielmechaniken vorgesehen, welche das rasante und actiongeladene Spiel auffrischen und den Spielern helfen sollen, die Titanen fernzuhalten sowie den Frieden innerhalb der Mauern wiederherzustellen.

Der Release des Spiels Attack on Titan 2 in Europa ist für Anfang 2018 geplant. Bisher ist nicht bekannt, für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird, wahrscheinlich werden es jedoch PC, Playstation 4 und Xbox One sein.

Weitere Infos dazu sowie zur Story sollen folgen. Bis dahin liefern Screenshots und ein erster Teaser bereits einen kleinen Vorgeschmack.

A.O.T. 2 – TEASER TRAILER