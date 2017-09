Avalanche Studios – Just Cause-Entwickler arbeitet offenbar an Spiel für aktuelle und kommende Konsolengeneration

Der in Stockholm (Schweden) ansässige Entwickler Avalanche Studios arbeitet offenbar einem neuen, noch namenlosen Spiel, dass sowohl noch für die aktuelle Konsolengeneration als auch für die kommende Playstation- bzw. Xbox-Generation erscheinen soll. Diese Annahme stützt sich auf unter anderem auf Stellenanzeigen, die Avalanche Studios geschaltet hat und die von Usern im NeoGaf-Forum genau unter die Lupe genommen wurden.

Basierend auf einer der Stellenanzeigen werde demnach ein Senior Programmer gesucht, der das bestehende noch kleine Team dabei unterstützt eine „next generation open world / sandbox multiplayer enigine“ zu entwickeln. Die andere Anzeige wiederum impliziert, dass Avalanche Studios aktuell an einem Spiel arbeitet, dass nicht nur einem Multiplayer bieten werde, sondern für vermutlich Playstation 4 und die potentielle Playstation 5 erscheinen soll.

Was genau die Just Cause- und Mad Max-Macher derzeit am Aushecken sind, bleibt abzuwarten, da für den Moment noch keine weitere handfeste Informationen zu den laufenden Projekten bekannt sind.