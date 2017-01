The Avengers Project – Square Enix kündigt Zusammenarbeit mit Marvel und dazu neues Spiel an

The Avengers Project heißt das neuste Projekt, welches in Zusammenarbeit zwischen Marvel Entertainment und Square Enix entsteht. Zudem gab der Entwickler und Publisher bekannt, dass sich Square Enix und Marvel auf eine langjährige Partnerschaft verständigt habe und weitere, bis dato noch unangekündigte Projekte gemeinschaftlich realisiert werden.

The Avengers Project entsteht derzeit bei Crystal Dynamics (Tomb Raider) in Kooperation mit dem auch für Deus Ex bekannten Entwickler Eidos-Montreal. The Avengers Project soll all die Charaktere, Umgebungen und auffälligsten Momente der Franchise bieten.

Ein Release-Termin für das The Avengers Project steht aktuell noch nicht fest, vielmehr sei geplant in 2018 weitere Details als auch andere Spiele vorzustellen. Auch wurden noch keine Plattformen genannt, für die das The Avengers Project erscheinen soll. Es darf jedoch von einem Multi-Plattform-Release (PC, Playstation, Xbox) ausgegangen werden.

The Avengers Project Announcement Trailer