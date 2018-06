Babylon’s Fall – Neues Projekt der NieR: Automata-Macher stellt sich mit Trailer vor

Babylon’s Fall heißt das neue Projekt der NieR: Automata-Entwickler Platinum Games, welches im Zuge der E3 2018 von Square Enix offiziell enthüllt wurde. Geplant ist Babylon’s Fall kommendes Jahr 2019, konkreter Release: tba, für PC via Steam und Playstation 4-Konsolen zu veröffentlichen. Passend zur Enthüllung von Babylon’s Fall gibt es auch einen ersten Ankündigungstrailer, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Ein Stück weit unklar ist allerdings, um was es bei Platinum Games Babylon’s Fall konkret geht. Religiös geht es offenbar zu und Religion per se als auch geschichtlicher Wandel und Ereignisse scheinen ein durchaus zentrales Thema zu sein. Das lässt sich auch anhand der verschiedenen Einblendungen entnehmen, die im Trailer zu sehen sind und die ein reddit-User, zum besseren Verständnis, in einer übersichtliche Liste zusammengefasst hat.

Baylon’s Fall dürfte, basierend auf den bisherigen Entwicklungen von Platinum Games, voraussichtlich ein Actionspiel, ggf. Action-Adventure und/oder Action-Rollenspiel werden. Weitere Details und Informationen liegen aktuell nicht vor und werden ziemlich sicher in den nächsten Wochen und Monaten bekanntgegeben werden.

ABYLON’S FALL – E3 2018 Announcement Trailer