Bandai Namco – Trademark “Call to Exist” für Europa gesichert

Am 17. Mai 2018 sicherte sich der Entwickler- und Publisher-Riese Bandai Namco die Rechte an dem Namen Call to Exist. Bislang ist jedoch völlig unklar, um was für eine Art von Spiel es sich hierbei handelt, da die nötige Ankündigung bisher ausblieb.

Einige vermuten, dass es sich hierbei um den Titel handelt, den Bandai Namco in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Dontnod Entertainment (Life is Strange) produziert. Im August 2017 wurde die Partnerschaft erstmalig publik gemacht und das dazugehörige Spiel wurde aber noch nicht angekündigt.

Möglich ist vielleicht auch, dass wir schon im nächsten Monat während der E3 2018 (12-14.06.2018) erfahren, um was es sich für ein Spiel bei der Marke Call to Exist handelt.