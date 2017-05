Barrow Hill: Der dunkle Pfad – Grusel-Adventure demnächst auch als Boxversion

Koch Media bringt das im letzten Jahr als Download veröffentlichte Mystery-Adventure Barrow Hill: The Dark Path am 26. Mai 2017 als reguläre Boxversion in den Handel. Das düstere First-Person-Abenteuer wird in unseren Breiten unter dem Titel Barrow Hill: Der dunkle Pfad erscheinen, ca. 15 Euro kosten und im Gegensatz zur Download-Variante auch deutsche Untertitel enthalten.

Barrow Hill: Der dunkle Pfad ist ein Point & Click-Adventure mit klassischen Rätseln. Das erste Barrow Hill (deutscher Titel: Barrow Hill: Der Fluch der Kelten) erschien bereits vor elf Jahren. Diesmal begeben wir uns mit der schon aus dem früheren Barrow Hill-Teil bekannten Radiomoderatorin Emma auf den dunklen Pfad zum berüchtigten Grusel-Berg, um den sich seit eh und je allerlei gespenstische Mythen und Legenden ranken.

Emma macht sich Sorgen um ihre Freundin Mia, von der allem Anschein nach böse Geister Besitz ergriffen haben. Natürlich besteht kein Zweifel daran, dass die alten Ritualstätten um den gefürchteten Grabhügel Ursache für das auffallend seltsame Verhalten der Freundin sind. Ebenfalls merkwürdig: Mias Bruder gehörte vor vielen Jahren zu den Opfern, die nahe Barrow Hill auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kamen. Ein Zufall, oder mehr?

Barrow Hill: The Dark Path – Teaser Trailer