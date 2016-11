Bastion – Xbox One-Release bestätigt und kurzzeitig kostenlos für Besitzer der Xbox 360-Version

Bastion, das Action-Rollenspiel des unabhängigen Entwicklers Supergiant Games, wird im Dezember 2016 nochmals für Xbox One erscheinen.

Bastion werde allerdings nicht einfach im Zuge der Xbox One Abwärtskompatibilität angeboten, sondern es wurde laut Supergiant Games komplett überarbeitet und für Xbox One angepasst. So wird Bastion für Xbox One mit 1080p eine höhere Auflösung bieten. Außerdem können mehr Erfolge bzw. Achievements freigeschaltet werden und der Stranger’s Dream DLC ist ebenfalls enthalten.

Bastion soll am 12. Dezember 2016 zum Preis von 14,99 US-Dollar für Xbox One erscheinen. Wer Bastion bereits für Xbox 360 sein Eigen nennt, kann Bastion für Xbox One bis einschließlich 1. Januar 2017 kostenlos erhalten.

Bastion erschien erstmals im Juli 2011 für verschiedene Plattformen, darunter PC, Playstation Vita, Playstation 4 und Xbox 360 und hat sich seither rund vier Millionen Mal (Plattform übergreifend) verkauft.