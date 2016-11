Batman: Arkham Origins – Nachfolger bei Warner in Arbeit?

Batman: Arkham Origins, welches 2013 für PC, Playstation 3 und Xbox 360 erschienen ist, könnte womöglich einen Nachfolger spendiert bekommen.

Warner Brothers Games Montreal sei derzeit mit einem Video auf Mitarbeitersuche. In dem Clip präsentieren sich unter anderem Entwickler, auf deren Monitoren wiederum Szenen aus einem bis dato unbekannten Batman-Spiel zu sehen sind. Gemeinhin wird nun vermutet, dass es sich dabei um einen möglichen Batman: Arkham Origins-Nachfolger handeln könnte.

Warner Bros. hat die Gerüchte und Meldungen diesbezüglich bisher nicht kommentiert.

Zuletzt wurde bekannt, dass Warner die Batman: Arkham Origins Server am 4. Dezember 2016 abschalten wird und der ursprünglich für Juli 2016 geplante Teil Batman: Return to Arkham für PC, Playstation 4 und Xbox One zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und final am 20. Oktober 2016 erschien.