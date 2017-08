Batman: The Enemy Within – Trailer zur ersten Episode veröffentlicht

Mit Batman: The Enemy Within schickt Telltale Games den beliebten dunklen Ritter in die zweite Season und somit zurück nach Gotham. Dieses Mal wartet auf Bruce Wayne niemand geringeres als der Riddler.

In der ersten Episode, welche im übrigen The Enigma heisst, stellt sich der Spieler in Batman: The Enemy Within dem Riddler. Die erste Episode erscheint in der kommenden Woche am 8. August 2017 und wird die Staffel 2 einläuten. Ein vor kurzem veröffentlichtes Video zu Batman: The Enemy Within zeigt, was den Spieler erwarten wird.

Batman: The Enemy Within erscheint für PC, PS4 und Xbox One und wurde vor kurzem zusammen mit The Wolf Among Us 2 und einer finalen Staffel zu Walking Dead angekündigt.

Batman: The Enemy Within – Offizieler Trailer