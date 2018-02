Battalion 1944 – WW2-Shooter über Early Access erhältlich

Der Multiplayer-Shooter Battalion 1944 ist jüngst in die Early Access-Phase getreten, welche nach gegenwärtigen Planungen ca. ein Jahr dauern wird. Bis zum 8. Februar 2018 kostet das Weltkriegsspiel auf Steam 13,49 Euro (danach: 14,99 Euro).

Battalion 1944 wird von Bulkhead Interactive entwickelt und bietet auf taktisches Können hin ausgerichtete Multiplayer-Matches. Für gewöhnlich treten die Spieler, ausgerüstet mit klassischen Handfeuerwaffen wie Thompson oder Kar98, in 5-vs-5-Infanteriekämpfen gegeneinander an. Auf großkalibrige Unterstützung in Form von Artilleriefeuer oder Luftschläge müssen wir während der zäh geführten Gefechte um Häuser und Straßenzüge verzichten. Die Early Access-Version umfasst neben traditionellen Spielmodi wie Capture the Flag, Team Deathmatch, Domination und Free for All auch den Modus Wartide (zwei Teams, bestehend aus jeweils 5 Soldaten; zwei Ziele, die es zu halten oder zu vernichten gilt). Spätere DLC-Inhalte sollen überwiegend kostenlos sein.

Battalion 1944 – Early Access Trailer 2018