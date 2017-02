Battle Island: Commanders â€“ Ab sofort kostenlos fÃ¼r PS4 und Xbox One verfÃ¼gbar

Die Battle Island-Reihe hat mit Battle Island: Commanders einen weiteren Ableger spendiert bekommen, der ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One in den jeweiligen Stores als digitaler Download grundlegend kostenlos inkl. optionaler In-App-Käufe verfügbar ist.

Battle Island: Commanders von 505 Games verbindet die Genre Tower Defense und Sammelkarten. Zu den grundlegenden Features von Battle Island: Commanders gehören unter anderen:

Kämpft um Kriegsbeute in Echtzeitgefechten.

Ihr kämpft um Kriegsbeute in Echtzeitgefechten. Erweitert eure Sammlung mit Fahrzeugen, Truppentypen, Panzer, Kampfflugzeugen und Waffen aus der Ära des Zweiten Weltkriegs.

Baut euch das ultimative Kampfeinheiten-Deck auf und sichert euch damit einzigartige Fähigkeiten, mit denen ihr effektive Angriffe zusammenstellen könnt.

Eure Einsätze führen euch zu sieben verschiedenen Kriegsschauplätze, darunter ausgedehnte Wüsten und vereiste Landschaften.

Bildet Allianzen und Übungsschlachten, um eure Angriffe zu perfektionieren.

Battle Islands: Commanders | Gameplay Trailer | PS4

Als PS Plus- bzw. Xbox Gold-Member könnt ihr euch als angehender Battle Island: Commander-Spieler nachfolgende jeweils Plattform bezogene exklusive Bonusinhalte sichern.

Xbox One-Spieler bekommen als Starthilfe einen exklusiven “Bonus-Vorratsabwurf”, der speziell für Xbox One erstellt wurde und zusätzliches Gold, Vorräte sowie eine Auswahl an Einheiten im Wert von 6,99 € enthält. Nur in der Startwoche (vom 14. Februar bis zum 20. Februar) können sich Xbox Gold-Mitglieder diese einzigartige Kiste als Teil des Gold-Promotionsangebots sichern – das sind 85% Rabatt!

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten bei aktiver PlayStation Plus-Mitgliedschaft auch jeden Monat einen “Bonus-Vorratsabwurf”. Diese exklusive Kiste hilft dabei, schneller im Rang aufzusteigen und enthält eine zufällige Auswahl an Vorräten, gewöhnlichen Karten, seltenen Karten und möglicherweise sogar eine epische Karte!