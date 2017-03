Battlefield 1 â€“ DLC-Inhalte vorgestellt und Free-Trial-Wochenende angekÃ¼ndigt

Battlefield 1 wird noch in diesem Monat mit weiteren DLC-Inhalten versorgt werden, wie Electronic Arts und DICE bekanntgegeben haben. Bereits ab dem 14. März 2017 soll mit They Shall not Pass die erste von gesamt vier geplanten Battlefield 1-Erweiterungen für alle Battlefield 1 Premium Pass-Besitzer verfügbar sein. Alle anderen Spieler müssen sich weitere 14 Tage gedulden, ehe sie am 28. März 2017 den DLC erstehen können.

Die vier für Battlefield 1 geplanten DLCs werden euch unter anderen nach Frankreich und Russland führen. Als Veteran der französischen Armee verteidigt ihr eure Heimat gegen feindliche Truppen oder ihr kämpft mit der russischen Armee in verschneiten Schluchten. Weiterhin warten auch Seeschlachten auf euch sowie gesamt 16 neue Multiplayer-Karten, 20 neue Waffen und weitere Eliteklassen. Als Besitzer des Premium-Passes erhaltet ihr grundlegend zwei Wochen Vorabzugang zu allen Erweiterungen, 14 Battlepacks, bevorzugten Serverzugang und mehr.

Nachfolgend die vier digitalen Battlefield 1 Erweiterung im Überblick:

Battlefield 1 They Shall Not Pass -> Die Marschroute geht quer durch Frankreich. Ihr kämpft im Hexenkessel von Verdun, verschanzt euch in den Tiefen von Fort Vaux und nehmt an den Ufern der Aisne an der größten Panzeroffensive teil.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar -> Marschiert mit der russischen Armee an die größte Front des Ersten Weltkriegs und kämpft in Galizien mit den legendären Husaren während der Brussilow-Offensive. Besteht als Teil der Unternehmung Albion und bekämpft Truppen in den verschneiten Schluchten von Å Upków Passes.

Battlefield 1 Turning Tides -> Führt die amphibische Kriegsführung des Ersten Weltkries in Battlefield 1 ein. Nehmt an Seeschlachten teil oder steuert das Coastal Class-Luftschiff in Gefechten an Land, zu Wasser und in der Luft. Erlebt den Angriff auf Zeebrugge und erstürmt die Strände von Gallipoli.

Battlefield 1 Apocalypse -> Erlebt die berüchtigtsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Erobert umkämpfte Gebiete mit Werkzeugen und einzigartigen Waffen, die aus der Not heraus entstanden.

Battlefield 1 Free-Trial-Wochenende

Ergänzend zu den Battlefield 1 DLC-Inhalten haben DICE und Electronic Arts auch ein Free Trial-Wochenende angekündigt. PC- und Xbox One-Spieler können vom 3. bis 5. März 2017 Battlefield 1 austesten. Xbox Box Gold-Member erhalten auf Xbox One unbegrenzte Spielzeit mit dem vollständigen Multiplayer und Einzelspieler. PC-Spieler (Origin) erhalten zehn Stunden Spielzeit auf zwei Karten des Mehrspielers sowie den ersten beiden Kriegsgeschichten des Singleplayers. Entscheidet ihr euch danach zum Kauf von Battlefield 1, werden alle bis dahin erspielten Fortschritte inklusive Erfolge bzw. Errungenschaften übernommen.

Aktuell könnt ihr auch beim Kauf von Battlefield 1 im Rahmen des Xbox Deals with Gold EA Publisher Sale sparen. Je nach Version sind bis zu 50% Rabatt drin.