Battlefield 1 – Monatliche Updates, Karten und Events angekündigt

Neben dem Battlefield 1 In the Name of the Tsar DLC wurden während des EA Play Events der E3 2017 noch weitere Updates, Events und Erweiterungen angekündigt.

Um den Wünschen der Battlefield 1 Community mehr entsprechen zu können, plant Electronic Arts im Sommer 2017 bis zum Erscheinen von In the Name of the Tsar eine, wie es heißt, Revolution in Battlefield 1.

Bis zum Erscheinen von In the Name of the Tsar sollen im Zuge der Aktion Premium-Freunde zwei neue Karten für Battlefield 1 veröffentlicht werden. Während dieser Aktion können Besitzer eines Premium-Pass bis zur Gamescom 2017 auf Premium-Karten ihre Schlachten austragen. Außerdem soll während der Gamescom 2017 ein Battlefield 1-Wettkampferlebnis vom Entwickler DICE enthüllt werden, welches auf Community Feedback basiert.

Bereits im Juni 2017 soll mit Nivelle-Nächte die erste der beiden Aktion Premium-Freunde-Karten veröffentlicht werden. Gleich im Anschluss wir im Juli 2017 die zweite Karte mit dem Namen Prise de Tahure veröffentlicht werden. Beide neuen Karten werden als Erweiterungen zu Battlefield 1 They Shall Not Pass geführt.

Sobald im Juli 2017 die Prise de Tahure Karte für Battlefield 1 veröffentlicht wird, starten ebenfalls die Battlefield 1 Premium Trials. Mit den Premium Trials werden alle Karten, welche bisher nur Battlefield 1 Premium-Pass-Besitzern zur Verfügung standen, allen Spielern zugänglich gemacht.

Weiterhin ist für Dezember 2017 geplant die Turning Tides-Erweiterung für Battlefield 1 zu veröffentlichen. Diese erweitert den Multiplayer-Shooter um die amphibische Kriegsführung.

Wem das alles noch nicht genug ist, darf sich schon jetzt auf Anfang 2018 freuen, um sich mit Battlefield 1 Apocalypse in die berüchtigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs zu stürzen.