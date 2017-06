Battlefield 1 – In the Name of the Tsar Erweiterung mit Trailer angekündigt

Electronic Arts hat während ihres E3 2017 EA Play Events eine neue Battlefield 1 Erweiterung mit dem Namen In the Name of the Tsar angekündigt. Die nach EA Angaben bislang umfassendste Erweiterung der Reihe ermöglicht es erstmals einen weiblichen Charakter im Multiplayer spielen zu können.

Zieht entweder mit der russischen Armee oder dem Frauen-Bataillon des Todes in die Schlacht. Darüber hinaus wird Battlefield 1 mit In the Name of the Tsar um sechs neue Karten, elf neue Waffen, weiteren Operationen und neuen Fahrzeugen ergänzt. Außerdem finden der massive Bomber Ilya Muromets sowie der neue Spielmodus Versorgungsabwurf ihren Weg ins Spiel.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar – Offizieller Teaser-Trailer

BATTLEFIELD 1 In The Name Of The Tsar Trailer (E3 2017) PS4/Xbox One/PC

Die In the Name of the Tsar Erweiterung für Battlefield 1 soll im September 2017, genauer Termin: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.