Battlefield 1 – Offenbar Revolution Edition geplant

Battlefield 1 könnte im August 2017 offenbar als Battlefield 1 Revolution-Version in den Handel zu kommen. Das darf zumindest angenommen, sofern der inzwischen wieder entfernte Produkteintrag bei Amazon Frankreich seine Richtigkeit hatte und augenscheinlich nur zu früh Online gegangen ist.

Battlefield 1 Revolution scheint sich als eine Art Game of the Year-Edition zu verstehen, die, neben dem Hauptspiel auch den Premium Pass, der 16 neue Mehrspielerkarten, 20 neue Waffen, 14 einzigartige Dog Tags und 14 Battlefield 1 Battlepacks mit Waffen-Skins enthält, und andere, noch nicht näher benannte Inhalte bieten werde. Als Release für die Battlefield 1 Revolution Edition, die für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll, wurde der 22. August 2017 angegeben.

In wie weit die Angaben korrekt sind und die Battlefield 1 Revolution Edition tatsächlich erscheinen wird, bleibt für den Moment abzuwarten. Weder Electronic Arts noch Entwickler DICE haben die Gerüchte bisher kommentiert, noch eine entsprechende Battlefield 1 Game of the Year-Edition offiziell angekündigt.