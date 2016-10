Battlefield 1 – „Road to Battlefield 1 Launch-Livestream”

Nicht mehr lange und Battlefield 1 erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One. Den Battlefield 1 Release-Auftakt übernimmt zunächst die sogenannte Play-First-Trial, die ab dem 13. Oktober 2016 für alle EA Access- (Xbox One) bzw. Origin Access- (PC) Mitglieder verfügbar sein wird. Spieler, die sich für Battlefield 1 Early-Enlister-Deluxe-Edition entschieden haben, können ab dem 18. Oktober 2016 einsteigen, bevor Battlefield 1 offiziell europaweit allgemeingültig am 21. Oktober 2016 an den Start gehen wird.

Passend dazu hat sich Electronic Arts dazu entschieden das „Road to Battlefield 1 Launch-Livestream“-Event aus der Taufe zu heben. Beginnend ab morgen, 12. Oktober 2016, wird es demnach täglich bis zum 21. Oktober 2016 einen zweistündigen Livestream geben, der „alles, was Spieler über Battlefield wissen sollen“ preis geben werde. Der „Road to Battlefield 1 Launch-Livestream“ beginnt jeweils um 22.00 Uhr (MEZ) und endet voraussichtlich um 00.00 Uhr (MEZ) unserer Zeit.

Während des „Road to Battlefield 1 Launch-Livestream“ werden laut DICE und EA unter anderem alle Karten, darunter die Wüste Sinai, Suez und “Krieg im Ballsaal”, vorgestellt. Auch wird man sich der in Battlefield 1 verfügbaren Spielmodi, darunter auch die Neuzugänge „Operationen“ und „Taubenträger“, annehmen und diese gleichfalls präsentieren. Während der Livestreams werden sich zudem nicht nur Mitglieder der Battlefield-Community-Teams in die Schlacht stürzen, sondern auch ein paar bisher nicht näher genannte „spezielle Gäste“.

Eine komplette Terminübersicht der geplanten „Road to Battlefield 1 Launch-Livestream“-Events könnt ihr nachfolgendem Screenshot oder der offiziellen Webseite entnehmen.

BATTLEFIELD 1 Avanti Savoia Trailer Single Player (PS4/XBOX ONE/PC)