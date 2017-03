Battlefield 1 – „They Shall Not Pass“-DLC Gameplay-Video

Battlefield 1 Season Pass-Besitzer (PC, PS4, Xbox One) werden bereits Ende dieser Woche noch den “They Shall Not Pass”-DLC erhalten, alle anderen Spielern müssen sich hingegen noch bis zum 28. März 2017 gedulden.

Einen passenden Vorgeschmack auf den Battlefield 1 „They Shall Not Pass“-DLC, mit dem ihr mit der französischen Armee in die Schlacht ziehen sowie auch auf neue Maps und Modi zugreifen könnt, liefert nachfolgendes Gameplay-Video. Polygon hatte bereits Gelegenheit die „They Shall Not Pass“-Erweiterungen anzuspielen und serviert mit nachfolgendem Video rund zehn Minuten In-Game-Material.

Battlefield 1: They Shall Not Pass — 10 Minutes of GAMEPLAY!