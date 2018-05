Battlefield 1 – “They Shall Not Pass”–Erweiterung aktuell kostenlos downloaden

Die im März 2017 veröffentlichte Erweiterung They Shall Not Pass, das Addon zum 2016 erschienenen WW1-Shooters Battlefield 1, ist noch die nächsten 13 Tage als Gratis-Download für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich. Der DLC, welcher normal 14,99 Euro kostet, geht nach dem Herunterladen dauerhaft in euren Besitz über.

Battlefield 1: They Shall Not Pass erweitert den WW1-Shooter um sechs neue Karten, die allesamt wichtigen Schauplätzen und Militäroperationen des Ersten Weltkrieges (Verdun Höhen, Fort de Vaux, Soissons, Bruch, Nivelle-Nächte, Prise de Tahure) gewidmet sind. Hinzu kommen als neue Fraktion die französische Armee, schweres Fuhrwerk (St. Chamond-Sturmpanzer) und eine großkalibrige stationäre Waffe (Belagerungshaubitze), eine neue Eliteklasse („Grabenkämpfer“) und der Spielmodus „Frontline“, eine Kombination aus Eroberung und Rush.

Offizieller Battlefield 1-Trailer – They Shall Not Pass