Battlefield – Neuer Teil der Reihe soll noch im Mai 2018 enthüllt werden

Dass die erfolgreiche Battlefield-Serie einen weiteren Ableger spendiert bekommt, ist augenscheinlich so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Lediglich die Ankündigung eines neuen Battlefield-Teils steht bis dato noch aus.

Dem scheint man bei Electronic Arts allerdings schon bald nachkommen zu wollen, zumindest einmal lässt das eine von EA online geschickte Teaser-Webseite mit dem Titel „Never be the same“ – zu Deutsch „nie wieder dasselbe sein“, annehmen. Laut dieser ist die Enthüllung des neuen Battlefield-Spiels für den 23. Mai 2018 geplant. Also liebe Battlefield-Fans, schon mal vormerken…

Weitere Informationen sind der Webseite sonst nicht zu entnehmen; Dafür aber dem Quelltext der Seite, welcher das nachfolgende Bild enthält bzw. offenbart. In wie weit das Pferde-Motiv tatsächlich mit dem neuen Battlefield-Spiel zu tun haben wird – oder auch nicht, bleibt natürlich abzuwarten. Schön anzuschauen ist aber allemal…