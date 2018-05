Battlefield V – Battlepacks adé und „hallo neues Belohnungssystem“

Battlefield V, vor Kurzem offiziell angekündigt, wird, wie Entwickler DICE aktuell auf dem offiziellen Battlefield-Twitter-Kanal bekanntgegeben hat, ohne Battlepacks auskommen.

Battlepacks kamen und kommen aktuell noch in Battlefield 1 zum Einsatz, da ihr selbige für das Absolvieren für Multiplayer-Matches bekommt. In den Battlepacks enthalten sind unter anderem starke Waffen- oder auch Fahrzeug-Skins; Alternativ und mit etwas Glück könnt ihr auch Teile für einzigartige Nahkampfwaffen bis hin zu XP-Boosts mit gewonnenen Battlepacks abgreifen.

In Battlefield V will DICE auf ein anderes Belohnungssystem setzen. Ihr sollt die Möglichkeit haben eure Belohnung direkt auswählen zu können oder ihr erhaltet Belohnungen durch Aufstiege in Events.

Battlefield V soll im Oktober 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Je nachdem, welche Battlefield V-Version ihr euch zulegt, könnt ihr zu unterschiedlichen Zeiten losstarten. Als EA-Access-Member könnt ihr ab dem 11. Oktober 2018 einsteigen, als Käufer der Battlefield V Deluxe Edition ab dem 16. Oktober 2018 und mit Battlefield V in der Standardvariante seid ihr ab dem 19. Oktober 2018 dabei.