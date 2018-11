Battlefield V – Erfolge TrophÃ¤en Liste in Deutsch

Am 20. November 2018 soll Battlefield V offiziell für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download als auch im stationären Handel als Disc-Version erscheinen. Wie üblich, gilt es auch im neuen First-Person-Shooter von Entweickler DICE und Publisher Electronic Arts einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in Battlefield V 22 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft wurden.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Battlefield V auf euch warten.

Battlefield V – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Held des Zweiten Weltkriegs – Platin Trophäe

Sammle alle anderen Battlefield™ V-Trophäen

Geschichtenerzähler – 85 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe die Kriegsgeschichten Unter keiner Flagge, Nordlys und Tirailleur auf Mittel ab

Veteran – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe die Kriegsgeschichten Unter keiner Flagge, Nordlys und Tirailleur auf Schwer ab

Sünden der Väter – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe die Kriegsgeschichten Unter keiner Flagge, Nordlys und Tirailleur auf Hardcore ab

Entzückend – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe die Kriegsgeschichte Unter keiner Flagge ab

Store fuglar fanga ingi flugor – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe die Nordlys-Kriegsgeschichte ab

Ou la mort – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe die Tirailleur-Kriegsgeschichte ab

Aus dem Stegreif – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Eliminiere im Multiplayer in einer Runde 10 Gegner mit Sekundärwaffen

Zermürbung des Feindes – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erziele im Multiplayer 10 Kills in einer Runde

Die Flagge hissen – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erobere im Multiplayer bei Frontlinien 10 Flaggen

Weltenbummler – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Spiele eine Runde Eroberung auf jeder der Startkarten

Tod aus der Luft – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Zerstöre im Multiplayer 5 bemannte stationäre Waffen mit einem Flugzeug

Blechschaden – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Überfahre im Multiplayer 5 Gegner

Sensenmann – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Eliminiere im Multiplayer 30 Gegner

Fordere sie an! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Fordere im Multiplayer als Truppführer in einer Runde 2 Verstärkungen an

Kampfpionier – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Errichte im Multiplayer in einer Runde 10 Barrikaden

Köpfe runter! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Halte im Multiplayer 5 Gegner vollständig nieder

Alleskönner – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Sammle 100.000 Punkte als Sturmsoldat, Sanitäter, Versorgungssoldat und Aufklärer

Streber – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Sammle 150.000 Punkte als ein Spieler

Elite – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Sammle 500.000 Punkte als ein Spieler

Letzter Überlebender – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erziele im Multiplayer 3 Truppmitglieder-Spawns bei dir

Nicht mit mir – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Führe im Multiplayer 10 Trupp-Wiederbelebungen durch