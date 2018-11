Battlefield V â€“ Offizielles â€žLaunch-Kartenâ€œ-Video verÃ¶ffentlicht

Electronic Arts und Entwickler DICE haben zum bald erscheinenden Shooter Battlefield V das sogenannte „Launch-Karten“-Video veröffentlicht, da ihr euch einen Karten-Überblick verschaffen könnt.

Gesamt werden euch die neun Karten Narvik, Arras, Fjell 652, Rotterdam, Devastation, Hamada, Aerodrome, Twisted Steal und Panzerstorm, die, wie bereits weitere geplante Inhalte, nach erfolgtem Release zu Battlefield V hinzugefügt werden soll, gezeigt. Ihr erhalten jeweils einen groben Rundumblick, wie sich die jeweiligen Maps in Battlefield V präsentieren werden.

Battlefield V – Offizielle Launch-Karten

In Battlefield V werdet ihr an weniger bekannten Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs in den Kampf geschickt. Die jeweiligen Schlachtfelder befinden sich in Frankreich, Holland, Norwegen und Nordafrika.

Battlefield V erscheint diesen Monat am 20. November 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen. Als EA Access- bzw. EA Origin-Member könnt ihr bereits vor offiziellem Release mit Battlefield V loslegen und bis zu zehn Stunden spielen.