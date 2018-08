Battlefield V – Open-Beta startet Anfang September 2018

DICE und Electronic Arts haben bekanntgegeben, dass ihr ab dem 6. September 2018 die Möglichkeit habt an der Battlefield V Open Beta teilzunehmen. Gehört ihr zu den Spielern, die entweder Battlefield V bereits vorbestellt haben oder Mitglied von EA Access, Origin Access Premier oder Origin Access Basic sind, erhalten einen Vorabzugang. Mit diesem Vorabzugang könnt ihr bereits früher, konkret ab dem 4. September 2018, in die Battlefield V Open Beta einsteigen. Generell soll der Battlefield V Open Beta Client ab dem 3. September 2018, 10:00 Uhr (MEZ) heruntergeladen werden können.

In der Battlefield V Open Beta werdet ihr die Möglichkeit haben den Eroberungs-Modus für 64 Spieler auf der Rotterdam-Karte im besetzten Holland oder alternativ auf der Karte „Arktischer Fjord“ im norwegischen Narvik spielen können. Im Eroberungs-Modus geht es für euch darum wichtige Positionen auf einer großen Multiplayer-Karte einzunehmen. In diesem Modus werdet ihr auch die neuen Barrikaden, abschleppbare Waffen sowie die Trupp-Verstärkungen ausprobieren können.

Außerdem sollt ihr Gelegenheit haben während der Battlefield V Open Beta „zwei Tage“ Großen Operationen (Grand Operations) zu spielen. In diesem modularen Modus, angelehnt an historische Ereignisse, entspricht jeder Tag einer Spielrunde. Eure Aktionen haben direkten Einfluss auf die jeweils kommende Runde. Bis zu 64 Spieler können auf der Karte „Arktischer Fjord“ in den Modi Luftlandung und Durchbruch antreten.

Zudem werdet ihr eine Vorschau bzw. Vorgeschmack auf „Tides of War“ erhalten. „Tides of War“ stellt die dynamische Reise durch den Zweiten Weltkrieg dar, die alle paar Monate um neue Geschichten erweitert werden soll. Jedes der Kapitel konzentriert sich auf einen bestimmten Aspekt der Epoche. Ein fünfteiliges Kapitel von „Tides of War“ wird Teil der Battlefield V Open Beta sein und derjenige von euch, der es schafft das Kapitel abzuschließen, bekommt eine exklusive Erkennungsmarke, die verfügbar sein wird, sobald Battlefield V erschienen ist.

Battlefield V soll am 19. Oktober 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Und denkt dran: Beta-Tests sind in erster Linie für die Entwickler und Hersteller ein wichtiges Instrument, um beispielsweise die Stabilität der Server, die generellen Abwicklungen und weiteres zu überprüfen. Während der Beta kann es daher durchaus auch mal zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommen – in diesem Fall zeitlich genau angekündigt, oder das bestimmte Funktionen nur partiell verfügbar sind. Häufig sind die angebotenen Beta Clients älteren Datums und bilden daher nicht den tatsächlichen Entwicklungsstand ab.