Battlefield V – Optische Fahrzeuganpassungen nicht zum Release verfügbar

Electronic Arts hat zusammen mit Entwickler DICE in Form einer umfangreichen Feature-Übersicht bekanntgegeben, dass Battlefield V generell die Option bieten werde, dass ihr Fahrzeuge optisch anpassen könnt. Allerdings werde diese Möglichkeit, wie es in der Beschreibung heißt, nicht von Anfang an zur Verfügung stehen.

Wenn Battlefield V am 19. Oktober 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheint, müsst ihr fürs Erste auf dieses Feature verzichten. Wann konkret das optische Anpassen von Fahrzeuge in Battlefield V via Update/Patch nachgereicht werden wird, steht derzeit noch nicht fest.