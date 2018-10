Battlefield V â€“ Singleplayer-Trailer von DICE verÃ¶ffentlicht

Electronic Arts und Entwickler DICE haben vor Kurzem mit einem neuen Trailer die in Battlefield V ebenfalls verfügbare Singleplayer-Kampagne (Einzelspieler) näher vorgestellt.

Erlebt im der Battlefield V Singleplayer die unerzählten Geschichten des Zweiten Weltkriegs mit den Kriegsgeschichten des Einzelspielers. Stellt euch in „Nordlys“ gegen die deutsche Besetzung von Norwegen oder arbeitet in „Unter keiner Flagge“ als untypischer britischer Saboteur hinter den feindlichen Linien. Kämpft in „Tirailleur“ für eine Heimat, die ihr nie gesehen habt und schließt euch in „Der letzte Tiger“ (ab Dezember 2018 verfügbar) der Gruppe eines Tiger I an, welche den Grund für den Krieg infrage stellen.

Battlefield V – Offizieller Einzelspieler-Trailer

Battlefield V soll am 20. November 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen und nach erfolgtem Release mit einigen kostenlosen Updates versorgt werden.