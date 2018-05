Battlefield V – Teaser enthüllt offenbar Zweiter Weltkrieg-Szenario und erinnert an Enthüllung am 23. Mai 2018

Electronic Arts hat ein kurzes Teaser-Video zu Battlefield V veröffentlicht. Das, zugegeben sehr, sehr kurze Video, könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

Battlefield V soll noch diese Woche, konkret am 23. Mai 2018, offiziell via Livestream enthüllt werden. Die Battlefield V Livestream-Ankündigung könnt ihr auf verschiedenen Kanälen, unter anderem auf Twitch, Youtube und natürlich hier auf insidegames.ch direkt verfolgen. Die Battlefield V-Enthüllung beginnt um 22:00 Uhr (MEZ).

Battlefield 5 Teaser Trailer

Natürlich wurde der Trailer bereits akribisch durch die Battlefield-Community quasi auseinandergenommen und in seine Bestandteile zerlegt. Und dieses Vorgehen habe einige Details und Infos zu Tage gefördert, die schon jetzt einen weiteren Einblick in den kommenden Battlefield-Teil geben sollen.

Demnach scheint der Zweite Weltkrieg als Szenario für Battlefield V sicher zu sein. Dafür spreche der Soldat, der eine deutsche Fliegerbrille tragen würde. Weiterhin sei die Kleidung per se ein Indiz dafür, dass Battlefield V ein Zweite Weltkrieg-Setting bieten werde.

Auch das, wenn sicherlich auch noch unfertige HUD sei bei genauerer Betrachtung zu erkennen. Dieses würde aufgrund gezeigter Flaggen den Rückschluss zulassen, dass unter anderem England und Deutschland als Fraktionen beteiligt sind.

Weiterhin will man anhand des Battlefield V Teaser herausgefunden haben, dass auch das Ticket-Bleed-System wieder mit von der Partie sei, allerdings anders, als es noch in Battlefield 1 der Fall war. In Battlefield V würden die Tickets wieder nach unten zählen und nicht, wie eben in Battlefield 1, nach oben. Auch habe das kurze Video klar gezeigt, wie es heißt, dass Battlefield V mit dem Conquest Mode ausgestattet sei. Belegt würde dies durch sechs Flaggenpunkte. Generell würde das Battlefield V HUD auch sehr das Battlefield 1 HUD erinnern.

Auch spielbare Klassen will man anhand des Battlefield V Teasers ausgemacht haben. Vier an der Zahl konnte man demnach erkennen: Scout, Medic oder ggf. auch Assault, da ist man sich nicht ganz sicher, als auch Support und Engineer.

In wie weit die Analyse und die verbundenen Infos zu Battlefield V ihre Richtigkeit haben, wird sich zweifelsfrei am kommenden Mittwoch, 23. Mai 2018 ab 22:00 Uhr unserer Zeit klären.