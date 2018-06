BattleTech – Gratis-Update zur Mech-Strategie ab sofort verfügbar

Zum im April 2018 für PC/Mac veröffentlichten Mech-Spiel BattleTech ist nun das Update 1.1.0 als Steam-Download verfügbar. Der Patch wiegt 2,4 GB und verspricht zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen. So wurden nicht nur diverse Bugs in Angriff genommen, sondern beispielsweise die Performance optimiert, feinere Justierungsoptionen für den Schwierigkeitsgrad und neue Kampagnen-Modi eingefügt und die Balance überarbeitet.

BattleTech legt den Schwerpunkt auf rundenbasierte Gefechte und führt uns bis ins 28. Jahrhundert. Wir übernehmen die Rolle des Anführers einer Söldnereinheit, der mit seinen Kampfläufern gegen gegnerische Fraktionen antritt. Am Rande des kriegerischen Geschehens müsst ihr euch Ausrüstung (inkl. Ersatzteile) beschaffen und zusätzliche Aufträge erledigen.

BattleTech (Metacritic: 78 %) wurde via Kickstarter-Kampagne finanziert und von Harebrained Schemes entwickelt. Zu einem späteren Zeitpunkt sind für die Mech-Strategie-Action weitere Updates vorgesehen; so soll es u.a. Übersetzungen in Deutsch, Französisch und Russisch geben. Außerdem ist eine Linux-Version in Arbeit.