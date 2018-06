Battletoads – E3 2018-Trailer kündigt Rückkehr der Kampfschildkröten an

Battletoads hat, die älteren Spieler unter euch werden sich garantiert erinnern, einen sehr langen Bart. Die kämpfenden Schildkröten tummelten sich Anfang der 90-er Jahre auf verschiedenen Plattformen, unter anderem 1991 auf Nintendos NES und Segas Mega Drive. 1993 folgten noch Ableger für Segas Game Gear, den Amiga und in Form von Battletoads in Battlemaniacs für das Super-NES und Segas Master System. Einen letzten Auftritt hatte der Prügler Battletoads mit einer Version, die 1994 nochmals in Spielhallen veröffentlicht wurde. Danach waren die Kampfschildkröten nicht mehr zu sehen.

Bis eben zur diesjährigen E3, da Microsoft während ihrer Pressekonferenz die Auferstehung der Battletoads bekannt gab und in Aussicht stellt, dass die sich prügelnden Schildkröten voraussichtlich 2019 auf Xbox One-Konsolen ein Stelldichein geben werden.

Battletoads – E3 2018 – Announce

Viele Infos zum neuen Battletoads-Ableger liegen derzeit leider noch nicht vor. Bekannt ist bisher, dass Battletoads für Xbox One in Zusammenarbeit mit DLala Studios entsteht. Weiterhin werdet ihr, anders noch als in den damaligen Ablegern, mit bis zu drei statt zwei Spielern kooperativ losziehen können. Grafisch scheint man sich auf einen 2.5D-Look geeinigt zu haben – zumindest lässt diese Vermutung das aktuell verfügbare Trailer-Material zu.