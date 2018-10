Wieder Lust auf einen Indie Titel der etwas anderen Art? Mit Bendy and the Ink Machine veröffentlichen Rooster Teeth Games und Joey Drew Studios ein neues First-Person-Puzzle-Action-Horror Game, welches natürlich auch die Gelegenheit bietet Erfolge/Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in Bendy and the Ink Machine 26 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft wurden. Playstation 4-Spieler erhalten auch wieder die Chance eine der begehrten Platintrophäen zu erhalten.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller Bendy and the Ink Machine Erfolge/Trophäen.

Bendy and the Ink Machine soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als Release wird aktuell der 26. Oktober 2018 angegeben.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Playstation 4-Trophäen verfügbar. Die Xbox One-Erfolge folgen, sobald verfügbar.

Bendy and the Ink Machine – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Meister der Tinte – Platin Trophäe

Du bist der wahre Meister der Tinte!

Die Stücke aufheben – Gamerscore / Bronze Trophäe

Sammle alle rituellen Gegenstände.

Hallo Bendy – Gamerscore / Bronze Trophäe

Entdecke das Monster.

Der Gläubige – Gamerscore / Silber Trophäe

Überlebe Bendy’s Verfolgung.

Mein Lieblingslied – Gamerscore / Silber Trophäe

Löse das Musikpuzzle.

Johnny’s gebrochenes Herz – Gamerscore / Bronze Trophäe

Spiele die Orgelpfeifen fünfmal.

Lass die Show beginnen – Gamerscore / Silber Trophäe

Hole alle Bendys auf die Bühne.

Der Pfad des Dämons – Gamerscore / Gold Trophäe

Wähle Bendy’s Weg.

Der Pfad des Engels – Gamerscore / Gold Trophäe

Wähle Alice’s Weg.

Glühendes Metall – Gamerscore / Silber Trophäe

Entfessele die Maschinenpistole.

Inneres Kind – Gamerscore / Bronze Trophäe

Spiele mit 25 Bendy-Puppen.

Lang vergessenes Selbst – Gamerscore / Bronze Trophäe

Höre Henry’s Audioprotokoll.

Rundherum – Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege Bertrum.

Wiedervereinigt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Finde Boris.

Ein kleines Souvenir – Gamerscore / Bronze Trophäe

Mache ein Foto mit Ausschnitt.

Unwahrscheinlicher Sieg – Gamerscore / Silber Trophäe

Beende Kapitel 4 mit dem Kolben.

Volltreffer – Gamerscore / Silber Trophäe

Erziele eine perfekte Punktzahl beim Bull’s Eye Bonanza.

Stolz stehen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Finde heraus, wo du hingehörst.

Rohre und Probleme – Gamerscore / Silber Trophäe

Finde einen neuen Weg.

Schatten und Leiden – Gamerscore / Silber Trophäe

Entdecke, was darunter lebt.

Geschätzter Mitarbeiter – Gamerscore / Silber Trophäe

Mache einen längeren Spaziergang.

Aggression – Gamerscore / Gold Trophäe

In Gewalt baden.

Der Sprachkollektor – Gamerscore / Gold Trophäe

Höre dir alle Audioprotokolle im Spiel an.

Zur Hölle und zurück – Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe die Hauptgeschichte ab.

Meister des Specks – Gamerscore / Gold Trophäe

Sammle alle Specksuppen im Spiel.

Goldene Schallplatte – Gamerscore / Gold Trophäe

Finde alle versteckten Radios im Spiel.