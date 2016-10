Berserk and the Band of the Hawk – Boss-Fight, Griffith und Guts Gameplay-Videos und Vorbesteller-Boni

Koei Tecmo hat zum kommenden Actionspiel Berserk and the Band of the Hawk mit Boss-Fight, Griffith und Guts gesamt drei neue Gameplay-Videos veröffentlicht.

Guts ist ein Söldner, der auf ein großes Arsenal mächtiger Waffen zugreifen kann. Die jeweils gewählte Waffe beeinflusst die Geschwindigkeit des Gameplays, das heißt, dass beispielsweise der Drachentöter für schwere langsame Angriffe eignet. Griffith ist dagegen wiederum ein schneller Angreifer und Schierke verfügt über magische Kräfte.

Dauert ein Kampf an, werden immer heftigere Attacken freigeschaltet. Folglich wird es Spielern unter anderem möglich sein Monster gegen Mauern zu schmettern oder sie mit einem Schlag in zwei Hälften zu zerteilen. Aber das nützt alles nichts bei gigantischen Dämonen wie den Aposteln, für die Spieler wieder eine ganz eigene Spieltaktik austüfteln müssen.

Ergänzend zu den Gameplay-Videos wurden auch die Berserk and the Band of the Hawk Vorbesteller-Boni bekanntgegeben. Demnach können sich Vorbesteller bei ausgewählten Händlern sechs zusätzliche Kleidungssets für den Helden sichern, darunter der Weiße Schwertkämpfer für Guts, der Goldene Adler für Griffith und ein Piraten-Outfit für Schielke.

Berserk and the Band of the Hawk soll am 24. Februar 2017 für Playstation 4 im Handel und als digitaler Download für PC sowie PS Vita erscheinen.

BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK – BOSS FIGHT (GAMEPLAY)

BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK – GRIFFITH (GAMEPLAY)

BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK – GUTS (GAMEPLAY)