Berserk and the Band of the Hawk â€“ Launch-Trailer stimmt auf Release in dieser Woche ein

Berserk and the Band of the Hawk (Japan.: Berserk Musou) wird diese Woche noch für Playstation 4 erscheinen. Passend dazu gibt es natürlich den obligatorischen Launch-Trailer, der auf den Release des Actiontitels, welcher von Omega Force entwickelt wurde, einstimmt.

Berserk and the Band of the Hawk wird ab Freitag, 24. Februar 2017 für Sonys PS4 im Handel sowie als digitaler Download für PC und PS Vita verfügbar sein. Wer sich aktuell noch für eine Vorbestellung entscheidet, kann sich noch Kleidungssets, die den Kampf erleichtern können, sichern.

Berserk and the Band of the Hawk – Launch Trailer

Berserk and the Band of the Hawk basiert auf der Manga- und Anime-Reihe von Kentarou Miura und gehört im weiteren Sinn zur bekannten als auch erfolgreichen Dynasty Warriors-Serie. Ihr schlüpft in die virtuelle Haut von Guts, Kjaskar als auch der Söldnergruppe der Falken und erlebt deren Kampf, da ihr starke Attacken und/oder auch Magie einsetzen könnt, gegen finstere Dämonen.