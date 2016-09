Berserk and the Bend of the Hawk – Charaktere in Trailern vorgestellt

Berserk and the Bend of the Hawk, welches derzeit von Omega Force und Koei Tecmo entwickelt wird, präsentiert sich mit neuem bewegten Bildmaterial.

Die nachfolgenden Trailer stellen zwei der in Berserk and the Bend of the Hawk verfügbaren Charaktere vor. Dabei handelt es sich zum einen um Serpico und zum anderen Wyal. Die beiden spielbaren Protagonisten werden weiterhin ergänzt von unter anderem Guts in der Berserker- und ohne der Berserker-Rüstung, Zodd, Schierke, Casca, Judeau und Griffith.

Berserk and the Bend of the Hawk, welches zunächst als Berserk angekündigt wurde und in Japan als Berserk Musou veröffentlicht wird sowie zur Dynasty Warriors-Serie gehört, soll am 24. Februar 2016 für PC, PS Vita, Playstation 3 und Playstation 4 erscheinen.

Bersker Musou – Gameplay-Trailer

Bersker Musou – Wyal Gameplay-Trailer