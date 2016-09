Berserk and the Bend of the Hawk – Neuer Trailer stellt Femto vor

Nachdem Koei Tecmo vor Kurzem einige spielbare Charaktere inklusive Video aus dem kommenden Actiontitel Berserk and the Bend of the Hawk vorgestellt hat, gesellt sich heute mit Femto ein weiterer Protagonist hinzu, der im nachfolgenden Video ein paar seiner Fähigkeiten zeigt.

Berserk and the Bend of the Hawk gehört zur Dynasty Warrior-Reihe und soll am 24. Februar 2017 für PC, PS Vita, Playstation 3 und Playstation 4 erscheinen.

Berserk and the Bend of the Hawk – Femto – Charakter-Trailer