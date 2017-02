Bethesda â€“ 3 Neuentwicklungen in Arbeit bestÃ¤tigt der Elder Scroll- und Fallout-Macher

Bethesda, bekannt für unter anderem die überaus erfolgreiche Elder Scrolls- oder auch Fallout-Reihe, hat in einem vor Kurzem gegebenen Interview verraten, dass man an derzeit 3 Projekten arbeite.

Laut Todd Howard, Executive Producer der Bethesda Game Studios, handle es sich konkret um drei Neuentwicklungen, wovon zwei „klassische Bethesda Spiele“ seien und ein neues Mobile-Game. Die beiden, wie Howard sie beschreibt, „klassischen Bethesda Tiel“ würden dem entsprechen, was man von Bethesda grundlegend kenne, nur größer. An beiden Projekten werde aktuell abwechselnd aber zeitgleich gearbeitet.

Leider, so Howard weiter, könne er im Moment noch nicht mehr über die neuen Projekte sagen. Nur so viel, dass sie „größer werden, als alles, was sie bisher gemacht haben“. Zudem ergänzt er, dass die Spiele „etwas anders sein werden“, aber immer noch im Rahmen dessen, was die Spieler von Bethesda gewohnt sind.