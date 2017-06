Nach Electronic Arts am Samstag und Microsoft am gestrigen Sonntag Abend ist nun Bethesda an der Reihe, die heute, gemessen unserer Zeit, zeitig in der Frühe mit ihrer E3 2017 Pressekonferenz an den Start gehen.

Natürlich könnt ihr die E3 2017 Präsentation von Bethesda ebenfalls bei uns via Livestream verfolgen und auf diese Weise erfahren, welche Neuheiten und Informationen der Entwickler und Publisher der unter anderen für die Fallout-Serie, The Elder Scrolls- und Dishonored-Reihe oder zuletzt auch für das Remake von Prey bekannt ist.

Selbstverständlich werdet ihr auch alle News rund um die Spiele aus dem Hause Bethesda, die während der E3 2017 Pressekonferenz vorgestellt werden auch im Laufe des Tages hier bei uns auf insidegames.ch finden.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken…

Bethesda – E3 2017 Pressekonferenz – Livestream