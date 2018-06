Beyond Good and Evil 2 – Cinematic-Trailer der E3 2018 und Partnerschaft mit Hitrecord bekanntgegeben

Während der E3 2018 hat Ubisoft die Partnerschaft mit Hitrecord bekanntgegeben. Hitrecord ist ein Künstler-Netzwerk, über die ihr eure Bilder und Musikstücke zur Verfügung stellen könnt und bei erfolgreicher Implementierung sogar eine Bezahlung entgegennehmen dürft. Mit dieser Partnerschaft habt ihr die Möglichkeit, euch sogar in die Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 einzubringen!

Nachdem beispielsweise eure Artworks bei Hitrecord eingegangen sind, folgt ein internes Voting, über das entschieden wird, ob eure Bilder an Ubisoft weitergeleitet werden oder nicht. Bei Erfolg könnt ihr eure Meisterwerke dann als Posterdesign, Radiowerbung oder als Musik im Spiel bestaunen. ,,Wir wussten von Anfang an, dass wir unsere Community in beispielloser Weise einbeziehen wollen“, so Michel Ancel, Creative Director von Beyond Good & Evil 2.

Da ein Release von Beyond Good and Evil 2 erst im Jahr 2019 angepeilt wird, habt ihr noch genügend Zeit eure Kunstwerke zu realisieren. Wenn ihr das kürzlich veröffentlichte dritte Entwickler-Tagebuch verpasst habt, indem erste Pre-Alpha-Gameplay-Szenen gezeigt werden, folgt ihr schnell diesem Link hier! Dort werden, neben den Szenen, auch einige Informationen zum Prequel enthüllt.

Nachfolgend findet ihr den Cinematic-Trailer der E3 2018, bei dem zwei bekannte Gesichter aus dem Vorgänger zurückkehren. Außerdem haben wir euch weiteres Beyond: Good and Evil 2-Trailer-Material zusammengestellt!

Beyond Good & Evil 2 – Cinematic-Trailer E3 2018

Beyond Good & Evil 2 – E3 2018 Cinematic Trailer [HD 1080P]

BEYOND GOOD AND EVIL 2 Pre-Alpha Footage E3 2018

BEYOND GOOD & EVIL 2: E3 2018 HITRECORD PARTNERSCHAFT-TRAILER | Ubisoft [DE]