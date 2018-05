Beyond Good and Evil 2 – Drittes Entwickler-Tagebuch präsentiert Pre-Alpha-Gameplay

Viele Ankündigungen von Ubisoft Motpelliers Beyond Good and Evil 2 gab es nicht in letzter Zeit – die letzten Entwickler-Tagebücher wurden im Juni 2017 und Dezember 2017 vorgestellt. Nun wurde endlich das dritte Video veröffentlicht, indem die Entwickler weitere Einblicke in die Entwicklung des Action-Adventures geben! So geht man gezielt auf die Pre-Alpha-Gameplay-Mechaniken ein und präsentiert die Entwicklung der Kämpfe und des Fliegens.

Das Video zeigt euch, wie Shani elegant und leichtfertig mit ihrem Jet-Pack durch die Luft gleitet und mit einem speziellen Move rasant in ein Raumschiff eindringt, die Gegner dort verprügelt und mit einem einfachen Sprung wieder in die Lüfte steigt. Zusätzliche Szenen zeigen, wie mit Motion-Capture die Kampfanimationen von Shani festgehalten wurden, die sie In-Game mit ihrem Stab vorführt.

Die Entwickler versprechen auch, dass ihr keine Ladescreens zu befürchten habt, wenn ihr die große weite Welt erkundet – ob alleine oder mit Freunden. Ein weiteres Feature wird das Formations-Fliegen sein, denn durch die hohen Geschwindigkeiten besteht die Gefahr, sich aus den Augen zu verlieren. Das möchte man mit diesem Feature verhindern und vor allem das Reisen mit mehreren Spielern vereinfachen – Szenen dazu sind ebenfalls im Video zu sehen.

Beyond Good and Evil 2 wird nicht, wie anfangs vermutet, als Sequel an den Start gehen, sondern als Prequel, und soll sich rund um die Piraten-Crew aus Beyond Good and Evil drehen, die nur selten aufgetreten ist. Ihr werdet als Piratenkapitän mit eurer Crew das Universum unsicher machen, auf Beutezug gehen und für die Freiheit kämpfen. Hierbei wird der Protagonist nicht vorgegeben sein, wie in Beyond Good and Evil mit Jade. Ihr sollt mit einem Charakter-Editor euren eigenen Kapitänen erschaffen können und zwischen diversen Rassen wählen können – das hat Ubisoft zusätzlich bei einem Twitch-Stream enthüllt.

Um eine genaue Idee zu bekommen, wo Beyond Good and Evil 2 in der Timeline ansetzt, haben die Entwickler verraten, dass Jade aus Beyond Good and Evil bereits geboren wurde, während die Handlung im kommenden Prequel beginnt.

Nun bleibt zu hoffen, dass auch Beyond Good and Evil 2 einen Auftritt auf der E3 2018 haben wird – die vom 12. bis zum 14. Juni 2018 stattfinden wird! Denn bislang ist nach wie vor nicht bekannt, wann und auf welchen Plattformen das Prequel erscheinen soll, es wurde lediglich verraten, dass Beyond Good and Evil 2 auf “allen gängigen Plattformen” erscheinen soll.

