Beyond Good & Evil 2 â€“ E3 2018 Pre-Alpha Demo Walkthrough Video verÃ¶ffentlicht

Ubisoft hat zum kommenden Action-Adventure Beyond Good & Evil 2 weiteres Gameplay-Material veröffentlicht, das im Zuge eines Livestreams, der vor Kurzem stattgefunden hat, gezeigt wurde.

Seniore Producer Gulliaume Brunier und Associate Creative Director Emile Morel führen durch den Walkthrough der E3 Pre-Alpha Demo des Spiels, die bis dato nur hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Beide kommentieren das Gezeigte und gewähren dabei auch gleichzeitig Einblicke in die Arbeit und die Ideen, die das Entwicklerteam in Beyond Good & Evil 2 bisher gesteckt haben.

Weiterhin erhaltet ihr in dem nachfolgenden knapp 30 Minuten langen Beyond Good & Evil 2 Gameplay Walkthrough einen ersten Einblick in die Art-Designs als auch Musikstücke, die bisher im Rahmen des Space Monkey Program und der Partnerschaft mit HitRECord in Zusammenarbeit mit der Community entstanden sind.

Beyond Good & Evil 2 – E3 2018 Pre-Alpha demo walkthrough

Nach wie vor ist unklar, wann und vor allem für welche Plattformen Beyond Good & Evil 2 erscheinen soll. Beide Infos, Release und PC- bzw. Konsolen-Angaben sollen zu einem späteren Zeitpunkt gesondert mitgeteilt werden.

Beyond Good & Evil 2 wurde während der E3 2017 im Zuge der Ubisoft Pressekonferenz angekündigt. Seit dem gab es immer nur sporadisch Infos als auch Spieleindrücke in Form von Entwicklertagebuch-Videos zur von vielen Fans lang erwarteten Beyond Good & Evil-Fortsetzung: