Beyond Good and Evil 2 – Livestream-Video „Space Monkey Report #5“ verfügbar

Ubisoft servierte ein weiteres Mal einen Beyond Good and Evil 2 „Space Monkey Report“-Livestream und für all diejenigen, die das Ganze nicht direkt und live verfolgen konnten, steht ab sofort das entsprechende Video zur Verfügung. Los geht es ab ca. Minute 13:20.

Spekuliert jedoch nicht auf neues Beyond Good and Evil 2 Gameplay, denn das gibt es leider nicht zu sehen. Dafür gibt es immerhin ein Update zum aktuellen Entwicklungsstand von Beyond Good and Evil 2, anhand einiger Konzeptarts wird etwas auf die Story eingegangen und die Partnerschaft mit HIT Record ist ein Thema.

Beyond Good and Evil 2: Space Monkey Report #5 – Ubisoft

Beyond Good and Evil 2 wird, das hat Ubisoft bereits bestätigt, kommende Woche während der E3 2019 keine Rolle spielen und auch nicht präsentiert werden. Vielmehr wird unter anderem Watch Dogs Legions ein Thema sein und natürlich hat Ubisoft per se ein E3 2019-Programm zusammengestellt, da es Infos zu neuen als auch bekannten Projekten geben werde – Überraschungen inklusive, wie es heißt.

Unklar ist weiterhin, für welche Plattformen und vor allem auch wann Beyond Good and Evil 2 erscheinen soll. Ubisofts Director Michel Ancel gab vor Kurzem auf Instagram zu verstehen, dass wir 2019 wohl nicht mehr mit dem Action-Adventure rechnen brauchen. Dan vor offiziellen einem Release einen Betatest durchführen wolle, der voraussichtlich Ende 2019 stattfinden soll, scheint das Jahr 2020 als angepeiltes Veröffentlichungsjahr. Zudem verwies er mit der Angabe 2020 auch darauf, dass das auch das Jahr sei, in dem mit der neuen Playstation 5 gerechnet werde. Möglich ist folglich, dass Beyond Good and Evil 2 sowohl für die aktuelle als auch für die nächste Konsolengeneration erscheinen könnte.

Weitere Einblicke in Beyond Good and Evil 2 könnt ihr anhand der nachfolgenden Videos, die auch Gameplay enthalten, gewinnen.

Beyond Good and Evil 2: New Gameplay Update – Augments, Vehicles, Co-Op, and Spyglass | Ubisoft [NA]

BEYOND GOOD & EVIL 2 – Gameplay Demo Walkthrough (NEW Upcoming OPEN WORLD Game 2019)