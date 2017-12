Beyond Good and Evil 2 – Neues Entwicklertagebuch-Video beinhaltet frische Infos

Mit einem neuen Entwicklertagebuch-Video melden sich Ubisoft Montpellier zurück und liefern ein paar frische Infos als auch Eindrücke aus dem Action-Adventure Beyond Good and Evil 2.

Im nachfolgenden rund fünf Minuten lagen Video gibt es eine Zusammenfassung bestehend aus neuen Schiffsdesigns und Charaktermodellen, und das Ganze wird garniert mit partiell bereits bekanntem Material, welche während der E3 2017 gezeigt wurde.

Beyond Good and Evil 2: First Ship and Crew Update | Ubiblog | Ubisoft [US]

Ergänzend kommen die Entwickler selbst zu Wort und erklären unter anderem, dass man sich am meisten auf die Motivation der Spieler konzentrieren würde. Was fesselt Spieler und was sorgt dafür, dass sie dabei bleiben, sind zentrale Fragen, die für Beyond Good and Evil 2 und dessen Entwicklung eine zentrale Rolle spielen.

Als Piratenkapitän einer Crew werdet ihr losziehen und das Spiel soll so aufgebaut sein, dass die Beziehungen untereinander ein wichtiges Element darstellen und das Ganze interessant werden lassen. Dafür sollen die Hintergrundgeschichten der Charaktere als auch der Spielwelt sorgen, um euch ein möglichst komplexes Erlebnis zu präsentieren.

Auch wenn sich Beyond Good and Evil 2 noch in einem vergleichsweise frühen Entwicklungsstadium befindet, habt ihr dennoch die Möglichkeit euch im Zuge des „Space Monkey Programm“ einzubringen.

Beyond Good and Evil 2 soll für „gängige Plattformen“ erscheinen. Ein Release-Termin steht derzeit auch noch nicht fest, und wird zu gegebener Zeit gesondert bekanntgegeben.