Beyond Good and Evil 2 – Während der Ubisoft E3 2017 PK mit Cinematic-Trailer angekündigt

Auf den Beyond Good and Evil-Nachfolger warten Fans gefühlt schon eine Ewigkeit. Gerüchte, wonach Ubisoft an Beyond Good and Evil 2 arbeiten würde, gab es immer wieder, hielten sich hartnäckig, wurden aber vom französischen Entwickler und Publisher nicht weiter kommentiert.

Während der diesjährigen E3 Pressekonferenz endlich Nägel mit Köpfen und Beyond Good and Evil 2 wurde, endlich und zur Freude der Anhänger, mit einem bombastischen Cinematic-Trailer angekündigt.

Beyond Good and Evil 2 versteht sich als spiritueller Nachfolger und ist ein Prequel zum ersten Beyond Good and Evil-Teil. Für die Entwicklung verantwortlich ist Michel Ancel und Ubisoft Montpellier (Vailant Hearts).

In Beyond Good and Evil 2 könnt ihr wahlweise alleine oder mit Freunden spielen. Es verschlägt euch ins System 3, einem Sonnensystem, dass ein Zentrum für interstellare Kolonisierung und Handel in der Milchstraße des 24. Jahrhunderts ist. Während die Kolonisten ums Überleben kämpfen, haben private Unternehmen nur eins im Sinn: Vormachtstellung und das Einverleiben aller verfügbaren Ressourcen. Kein Wunder, dass Weltraumpiraten das Ungleichgewicht auf ihre Weise wieder gerade rücken wollen…

Bei der Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 kommt die neue Voyager-Engine zum Einsatz, mit der es möglich sein soll große Welten zu erschaffen, dazu passgenaue Territorien mit vielfältigen Umgebungen als auch Online-Systemen.

Abgesehen davon habt ihr als Fan und Spieler die Möglichkeit euch in den Entwicklungsprozess einzubringen. Das Programm heißt „Space Monkey Program“ und ist eine Initiative von Ubisoft Montpellier, welche die Option bietet, dass ihr direkt mit dem Team in Verbindung treten könnt. Teilt eure Ideen mit, gebt euer Feedback ab und nehmt an der Live-Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 teil. Wie genau ihr beim „Space Monkey Program“ mitmachen könnt, erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Beyond Good and Evil 2 soll voraussichtlich für alle gängigen Plattformen erscheinen. Ein Release-Termin steht derzeit noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.

