Beyond Good & Evil – Kostenlose Vollversion des Action-Adventures für PC abstauben

Beyond Good & Evil ist das Gratis-Geschenk von Ubisoft, welches The Crew aus dem Vormonat ablöst und ab sofort kostenlos als digitaler Download für PC bezogen werden kann wie der französische Entwickler und Publisher bekanntgegeben hat.

Die Vollversion von Beyond Good & Evil steht im Ubisoft Uplay Shop in der Rubrik Ubi 30 zur Verfügung. Wer noch keinen Uplay-Account besitzen sollte, kann sich diesen einfach und kostenlos auf Uplay.com erstellen.

Beyond Good & Evil ist inzwischen die fünfte kostenlose Vollversion, die Ubisoft anlässlich des 30. Geburtstags, der in diesem Jahr beim französischen Entwickler und Publisher gefeiert wird, verschenkt. Neben Beyond Good & Evil wurden im Vormonat The Crew und davor Prince of Persia: The Sands of Time, Tom Clancy’s Splinter Cell und Rayman Origins kostenlos angeboten. Und auch in den noch verbleibenden Monaten November 2016 und Dezember 2016 wird es jeweils ein Ubisoft-Spiel für den PC kostenlos zum Download geben.