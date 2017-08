Biomutant – Neues Action-RPG für PS4 und Xbox One bei THQ Nordic in der Mache?

THQ Nordic hatte offenbar mit der Ankündigung von Biomutant für PC, Playstation 4 und Xbox One eine kleine Überraschung für die anstehende gamescom 2017 geplant. Diese ist allerdings Dank einer Werbeanzeige, die in der aktuellen Ausgabe des GamesMarkts zu finden ist, scheinbar etwas missglückt.

Die Anzeige – siehe Screenshot – offenbart, dass sich Biomutant beim schwedischen Entwickler Experiment 101 (alternativ X101) in Arbeit befindet. Biomutant wird als post-apokalyptisches Kung-Fu Action-RPG beschrieben, in dem augenscheinlich eine Figur, die eine Art Fuchs/Katzen-Mix sein könnte, die Hauptrolle spielt. Ausgestattet mit einem großen Schwert und Patronengürtel, dazu eine Augenklappe und Klamotten, die ein bisschen an Cowboys erinnern und, zumindest dem Bild nach zu urteilen, einer Grille als Begleiter. Weiterhin sind drei Screenshots verfügbar, die den Fuchs-Katzen-Mix in verschiedenen Umgebungen zu Lande, zu Wasser als auch in der Luft unterwegs zeigen. Als Release-Zeitraum wird Anfang 2018 angegeben.

Bekannt ist für den Moment, dass es sich bei dem schwedischen Entwickler um ein recht neu formiertes Team handelt, dass im Sommer 2015 von Creative Director Stefan Ljungqvist gegründet wurde. Ljungqvist war zuvor bei Avalanche unter Vertrag, die unter anderem für die Just Cause-Reihe oder auch Mad Max bekannt sind. Und Ljungqvist teilte unlängst auf LinkedIn mit, dass man seit einiger Zeit an einem Open-World Action-RPG, das auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt wird, arbeite, und es sei ein Titel, den es „so noch nicht gegeben habe“. Zudem freue er sich darauf den Titel endlich während der gamescom 2017 zu zeigen.